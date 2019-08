Cidades Incêndio em oficina mecânica destrói dois carros em Goiânia As causas do incêndio são desconhecidas e não houve feridos

Dois carros foram destruídos por um incêndio que atingiu uma oficina mecânica, na manhã desta quinta-feira (22), no Parque Amazônia, em Goiânia. As causas do incêndio são desconhecidas e não houve feridos. O Corpo de Bombeiros informou que 6 viaturas e cerca de 18 bombeiros atuaram no combate das chamas. Os militares utilizaram cerca de 6 mil litros de água e espu...