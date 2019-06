Cidades Incêndio em lote baldio atinge área de serviço de casa vizinha, em Trindade Chamas foram contidas antes de chegarem a outros cômodos da casa, que estava vazia

Um incêndio que começou na vegetação de um lote baldio atingiu a área de serviços de uma casa na tarde deste sábado, no setor Pontakayana, em Trindade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os móveis da lavanderia foram completamente destruídos, mas as chamas foram contidas antes de chegarem aos outros cômodos da casa. Ainda não há informações sobre como o incêndio começo...