Cidades Incêndio em lota baldio no Residencial Flórida, em Goiânia, prejudica visibilidade As chamas estão concentradas em um lote baldio, mas a fumaça está bastante forte e espalhada pelo bairro. Ainda não há informações sobre o que causou incêndio

A fumaça de um incêndio de grandes proporções dificulta a visibilidade do motorista que passa pela Avenida VB 35, no Residencial Flórida, aqui na capital, nessa tarde. As chamas estão concentradas em um lote baldio, mas a fumaça está bastante forte e espalhada pelo bairro. O Corpo de Bombeiros já foi acionado e está no local para conter o fogo. Ainda não há informações s...