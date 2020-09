Cidades Incêndio em Kombi atinge vegetação às margens da GO-536, em Goiás Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas, mas o veículo ficou completamente destruído

Um incêndio que atingiu, na manhã desta segunda-feira (21), uma kombi acabou queimando também uma pastagem as margens da GO-536, no município de Senador Canedo, na região Metropolitana da Capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas, mas o veículo ficou completamente destruído. Como a vegetação está extremamente seca devido à falta de chuva, as chamas...