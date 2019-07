Cidades Incêndio em fábrica de vassoura deixa três intoxicados em Goiás Vítimas foram encaminhadas para o Hospital Sagrado Coração de Jesus do município

Três homens ficaram intoxicados após inalarem uma grande quantidade durante um incêndio em uma fábrica de vassouras, na noite deste domingo (8), em Nerópolis, na região metropolitana da capital. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Sagrado Coração de Jesus do município. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no galpão onde os produtos já estavam pronto...