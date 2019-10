Cidades Incêndio em casa deixa mãe e filha feridas, em Luziânia De acordo com o Corpo de Bombeiros, vítimas tiveram queimaduras de primeiro e segundo graus e inalaram fumaça

Um incêndio que atingiu uma casa em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), deixou uma mulher, de 26 anos, e sua filha, de 4, feridas, na manhã desta quinta-feira (3). As vítimas tiveram queimaduras de primeiro e segundo graus nos lábios, nos braços e nas orelhas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Além dos ferimentos, ambas inalaram fumaça e foram levadas para u...