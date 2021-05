Cidades Incêndio em ala de Covid-19 de hospital em Aracaju mata quatro pessoas As causas do incêndio estão sendo investigadas pelos bombeiros

Um incêndio atingiu a ala de pacientes com Covid-19 do Hospital Nestor Piva, em Aracaju. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou a morte de quatro pessoas. Também foram relatadas pessoas feridas. “Aproximadamente 60 vítimas”, disse o superintendente do Samu, Denison Pereira. O incêndio aconteceu nas primeiras horas da manhã. O Corpo de Bombeiros f...