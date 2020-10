Cidades Incêndio e fortes ventos criam 'tempestade de areia' no Pantanal Foto feita de aeronave mostra uma enorme nuvem baixa marrom

A mistura de ventos fortes com fuligem e fumaça oriundos os incêndios provocou nesta terça-feira (13) um cenário parecido a uma tempestade de areia no Pantanal. O fenômeno ocorreu na Serra do Amolar (MS), uma das áreas mais preservadas do bioma. Uma foto feita de dentro de uma das aeronaves usada no combate aos incêndios na região mostra uma enorme nuvem baixa marrom...