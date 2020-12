Cidades Incêndio destrói parte de loja de material gráfico no setor Jardim América, em Goiânia Bombeiros contiveram as chamas e evitaram a propagação para imóveis vizinhos. Ninguém se feriu

Um incêndio tomou uma loja de material gráfico no início da tarde desta sexta-feira (4), no setor Jardim América, em Goiânia, e destruiu parte do estabelecimento. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas. Felizmente ninguém se feriu. Os bombeiros conseguiram evitar que o fogo se alastrasse para os imóveis vizinhos. A Corporação realizou durante o perí...