Cidades Incêndio destrói móveis e imagens religiosas de idosa no Setor Oeste, em Goiânia A mulher, um filho, de 35, e o cachorro da família foram resgatados do imóvel sem ferimentos

Um incêndio destruiu móveis e imagens religiosas de uma idosa que mora no setor Oeste, em Goiânia, na madrugada desta quarta-feira (29). O fogo começou no local de oração da moradora, que tem 77 anos. A mulher, um filho, de 35, e o cachorro da família foram resgatados do imóvel sem ferimentos. A idosa teria deixado uma vela acesa durante a noite e essa teria inicia...