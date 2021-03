Cidades Incêndio destrói máquinas e mercadorias em confecção de roupas, em Goiânia Um laudo deve confirmar a causa do fogo; proprietária pede ajuda em vaquinha on-line

O galpão de uma confecção de roupas femininas foi destruído pelo fogo na madrugada deste sábado (6), na Vila Maria Dilce, em Goiânia. Um laudo deve confirmar a causa do incêndio, mas a principal suspeita é curto-circuito, já que no local tinha várias máquinas ligadas à eletricidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta da 0h30, vizinhos viram fumaça saindo do loc...