Um incêndio atingiu uma loja de móveis na noite desta segunda-feira (13), no bairro Popular, em Rio Verde, na região Sudoeste do Estado. O Corpo de Bombeiros informou que as chamas começaram em uma casa, localizada no fundo do estabelecimento e que funcionava como depósito. O local ficou destruído e o fogo ameaçou espalhar para as residências vizinhas. A corporação inform...