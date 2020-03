Cidades Incêndio destrói galpão no Parque Amazônia, em Goiânia Os bombeiros utilizaram quase 3 mil litros de água para controlar as chamas

Um galpão, onde funcionava um ferro velho, ficou completamente destruído por um incêndio, na madrugada desta quinta-feira (26), na Rua Umiri, no Parque Amazônia, em Goiânia. Duas viaturas de combate às chamas do Corpo de Bombeiros utilizaram quase 3 mil litros de água para controlar as chamas. Ainda não há informações sobre o que teria provocado o fogo. As causas...