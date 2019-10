Cidades Incêndio destrói fábrica de colchões em Aparecida de Goiânia Dono da empresa, que mora ao lado do local, percebeu a fumaça e chamou o socorro

Um incêndio destruiu uma fábrica de colchões, na noite desta segunda-feira (21), no setor Sítios Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. O dono da empresa, que mora ao lado do local, percebeu a fumaça e chamou o socorro. Dez viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram na fábrica e combateram as chamas. Por conta dos colchões, o fogo...