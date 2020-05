Cidades Incêndio destrói equipamentos e fiação em supermercado de Rio Verde O fogo também espalhou fuligem por todo o estabelecimento

Um incêndio causou prejuízos em um supermercado no Residencial Veneza, em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, na tarde deste domingo (10). O fogo destruiu quatro ilhas de frios que ficavam no fundo do estabelecimento e queimou fiações de telefone e internet, além de ter espalhado fuligem por todo o local.