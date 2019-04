Vida Urbana Incêndio destrói empresa de artigos militares e deixa bombeiro intoxicado em Aparecida de Goiânia Um sargento do Corpo de Bombeiros, que estava de folga, e é vizinho do estabelecimento começou a combater o fogo com uma mangueira de jardim

Uma empresa de artigos militares ficou totalmente destruída e um bombeiro intoxicado com a fumaça de um incêndio, na madrugada desta terça-feira (9), na Rua Comendador Assad Abdalla, na Vila Mariana, em Aparecida de Goiânia. Um sargento do Corpo de Bombeiros, que estava de folga, e é vizinho do estabelecimento começou a combater o fogo com uma mangueira de jardim. Ele s...