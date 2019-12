Cidades Incêndio destrói distribuidora de bebidas em Goiânia Suspeita é que incêndio tenha começado por conta de um curto circuito em uma fiação antiga

Uma distribuidora de bebidas pegou fogo, na madrugada desta quarta-feira (11), na Avenida César Lattes, no setor Novo Horizonte, em Goiânia. Duas viaturas e seis militares atuaram no combate das chamas. Não houve feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, refrigerantes, cervejas e toda a mercadoria foram destruídas pelo fogo. A suspeita é que incêndio tenha começado por co...