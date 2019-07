Cidades Incêndio destrói depósito de recicláveis em Goiânia Chamas atingiram uma grande quantidade de papel

Um incêndio destruiu um depósito de reciclagem, na noite desta quinta-feira (18), no Setor Santa Genoveva, em Goiânia. O Corpo de Bombeiros informou que as chamas atingiram uma grande quantidade de papel e havia o risco do fogo chegar até um tanque de combustíveis dentro de uma empresa de cilindro de gás. A corporação utilizou mil litros de água para extinguir as cha...