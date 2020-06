Cidades Incêndio destrói depósito de algodão em Itumbiara Chamas começaram após uma manutenção no portão do galpão e se alastraram para a carga do local

O Corpo de Bombeiros de Itumbiara, na região Sul de Goiás, realiza na manhã desta segunda-feira (29) o trabalho de rescaldo em um depósito de algodão, na BR-452 entroncamento com a 153, atingido por um incêndio. A corporação informou que as chamas começaram após uma manutenção no portão do galpão e se alastraram para a carga do local. No momento do incêndio havia ...