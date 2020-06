Cidades Incêndio destrói carga avaliada em cerca de R$ 500 mil em Pontalina Caminhoneiro contou que as chamas começaram em uma das rodas traseiras do veículo

Um incêndio destruiu por completo uma carreta no km 600, da BR-153, em Pontalina, na região Sul de Goiás. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (13). O caminhoneiro saiu ileso do incidente. No entanto, a carga de produtos diversos avaliada em quase R$ 500 mil ficou totalmente destruída. O motorista contou que as chamas começaram em uma das rodas traseiras do veí...