Cidades Incêndio destrói borracharia em Caldas Novas; veja vídeo De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incidente não deixou vítimas

Um incêndio destruiu uma borracharia na noite da última sexta-feira (10) no Setor Santa Efigênia, em Caldas Novas, município da Região Sudeste do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente não deixou vítimas. Ainda conforme informações dos bombeiros, foram deslocados para o local quatro viaturas da corporação e oito militares para combater as chamas...