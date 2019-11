Cidades Incêndio destrói 122 mil hectares no Pantanal do Mato Grosso do Sul Estado já acumula 10.484 queimadas neste ano, 393% a mais que no mesmo período do ano passado

Em uma semana, os incêndios destruíram 122 mil hectares no Pantanal do Mato Grosso do Sul, segundo o Corpo de Bombeiros estadual. Uma força tarefa apoiada pelo Exército intensificou o combate às chamas nesse domingo (3). Este ano, o estado já acumula 10.484 queimadas, 393% a mais que no mesmo período do ano passado, quando foram 2.310 focos. Somente em Corumbá, no Pantanal s...