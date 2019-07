Cidades Incêndio destrói ônibus de viagem em Goiás Não houve feridos, mas os passageiros perderam todos os objetos que estavam no bagageiro do veículo

Um ônibus de viagem ficou totalmente destruído após ser atingido por um incêndio, na manhã desta sexta-feira (12), na GO-060, entre São Luís de Montes Belos e Israelândia, na região Oeste do Estado. Não houve feridos, mas os passageiros perderam todos os objetos que estavam no bagageiro do veículo. A pista chegou a ser bloqueada, mas já foi liberada e o trânsito f...