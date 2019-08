Cidades Incêndio de grandes proporções consome por horas a Serra das Areias, em Aparecida; veja o vídeo A parte inferior do morro foi completamente consumida. Oito viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas

Um incêndio consome há várias horas a vegetação do morro da Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia, nesta segunda-feira (19). Informações preliminares do Corpo de Bombeiros dão conta que o fogo começou por volta das 13h na Vila Delfiori e queimou completamente uma parte inferior do morro, subindo até o topo. A corporação informou que oito viaturas com ma...