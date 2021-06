Cidades Incêndio de grandes proporções atinge Morro da Serrinha neste domingo (27) Duas viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local e combatem as chamas

Atualizada às 14h28. Um incêndio de grandes proporções atinge, na tarde deste domingo (27), o Morro da Serrinha, na Avenida S1, no Setor Bueno, em Goiânia. Dois caminhões do Corpo de Bombeiros estão no local e combatem as chamas. Motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção devido a fumaça. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Este é o segundo incênd...