Cidades Incêndio de grandes proporções atinge indústria em Catalão Bombeiros se depararam com chamas em três tanques reservatórios, contendo lama asfáltica e óleo combustível, com alto de risco de explosão

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma indústria de Catalão, na BR-050, na manhã desta quinta-feira (29). Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, as chamas estavam concentradas em tanques reservatórios, contendo lama asfáltica e óleo combustível, situação que representava alto risco de explosão. Os bombeiros então isolaram e resfriaram o maquinário para q...