Cidades Incêndio de grandes proporções atinge ferro velho na Cidade Jardim, em Goiânia Três ônibus foram destruídos e não houve feridos. Ainda não se sabe o que provocou as chamas

Atualizada às 18h20 do dia 23/06/2020 Um incêndio de grandes proporções atingiu um ferro velho localizado na Avenida Consolação, no bairro Cidade Jardim, em Goiânia, no início da tarde desta terça-feira (23). Ainda não se tem informações do que provocou as chamas. Posteriormente, uma perícia será feita pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado Estado de Goi...