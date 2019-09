Cidades Incêndio de grandes proporções atinge a Chapada dos Veadeiros; causa pode ser criminosa Desde sexta-feira, 27, os bombeiros, brigadistas e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) atuam no combate às chamas

Um incêndio de grandes proporções atinge a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, na região do Rio dos Couros, conforme informações do Corpo de Bombeiros do Estado. A corporação afirma que há uma linha de aproximadamente oito quilômetros de fogo. As autoridades trabalham com a possibilidade de que o incêndio tenha origem criminosa. Desde sexta-feira, 27, os bombeiros, brigad...