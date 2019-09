Cidades Incêndio consome mil hectares dos Parques João Leite e Altamiro de Moura Pacheco Chamas começaram no sábado (14) e mais de 50 bombeiros ainda trabalham no combate

Mais de 50 bombeiros trabalham no combate às chamas no Parque Estadual João Leite e do Parque Altamiro de Moura Pacheco, próximo ao Residencial Vale dos Sonhos, em Goiânia. O incêndio começou no último sábado (14) a partir de uma queimada às margens da BR-153 e consumiu mais de mil hectares de vegetação. Na noite deste domingo (15) grande parte do incêndio foi contr...