Cidades Incêndio avança na Chapada dos Veadeiros desde o início da semana Ao menos quatro casas no povoado Capela foram destruídas pelo fogo, segundo moradores locais

Um incêndio que havia sido controlado voltou a tomar força na terça-feira (29) e continuava a causar destruição na Chapada dos Veadeiros, região nordeste de Goiás, na tarde desta quinta-feira (1º). As chamas destruíram ao menos quatro casas de um dos povoados da região, segundo moradores locais. De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros Luiz Fernando Pereira do Nas...