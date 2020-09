Cidades Incêndio atinge vegetação em câmpus da UFG Ainda não há informações sobre o que provocou as chamas

A mata nas dependências do campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG) pegou fogo no início da tarde deste domingo (27). Informações preliminares dão conta de que o Corpo de Bombeiros está atuando no local e já controlou grande parte do incêndio. O reitor da universidade, Edward Madureira, informou que há um último foco atrás do biotério. O POPU...