Cidades Incêndio atinge subestação de energia da Enel em Anápolis O fogo queimou transformadores no local e deixou alguns bairros estão sem energia

Um incêndio atingiu a subestação de energia elétrica da Enel Distribuição, no bairro Recando do Sol, em Anápolis no início da tarde desta segunda-feira (9). O fogo queimou transformadores no local e deixou alguns setores sem energia, mas, segundo a empresa, o fornecimento já foi quase completamente restabelecido. A Enel informou que equipes da companhia acompanharam os tra...