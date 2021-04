Cidades Incêndio atinge serralheria em Jaraguá O fogo teve início em uma geladeira do estabelecimento; ninguém ficou ferido.

Um incêndio atingiu uma serralheria localizada na Avenida Bernardo Saião, na Vila Natalina, em Jaraguá, na noite do último sábado (3). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo teve início em uma geladeira do estabelecimento. Ninguém ficou ferido. De acordo com a corporação, foi realizado o combate das chamas e a retirada do material incendiado das depend...