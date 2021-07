Cidades Incêndio atinge restaurante no setor Bueno, em Goiânia Chamas tiveram início na cozinha do estabelecimento

Informações premilimares dão conta que um incêndio atinge a cozinha do Buteco Zé Abílio II, no Setor Bueno, em Goiânia, na noite desta segunda-feira (26). É possível avistar as chamas na parte superior, no fundo do estabelecimento, que causou uma fumaça preta que invadiu a Avenida T-4 e a Rua 1.112, prejudicando a visão dos motoristas. Pessoas que passaram próxim...