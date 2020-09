Cidades Incêndio atinge pit dog no Setor Cidade Jardim, em Goiânia Segundo o Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas

Um pit dog no Setor Cidade Jardim, em Goiânia, foi atingido por um incêndio na manhã desta quinta-feira (24). Segundo o Corpo de Bombeiros, as causas do fogo são desconhecidas e não houve vítimas. A corporação informou ainda que foram gastos 1,2 mil litros de água para conter as chamas. Patrimônio cultural No início deste mês, o projeto de lei que torna o...