Incêndio atinge pit dog na região Central de Goiânia

Um incêndio atingiu um pit dog na noite desta segunda-feira (6) na Avenida 10, na região Central de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram na chapa de sanduíches do estabelecimento, que não passava por manutenção há algum tempo. Não houve feridos. O fogo atingiu mesas, forros, cadeiras, mas, de acordo com a corporação, não chegou à parte elétri...