Cidades Incêndio atinge parte de residência no Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia Proprietária precisou ser encaminhada a uma unidade de saúde

Parte de uma residência ficou destruída na noite desta segunda-feira (12) durante um incêndio no setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o cômodo contruído em madeira era ligado à casa e foram gastos mais de 5 mil litros de água para combater as chamas. A proprietária da residência apresentou pressão alta e precisou s...