Cidades Incêndio atinge parque que abriga rejeitos do acidente com o césio 137 Ainda não há informações sobre a proporção do incêndio ou o que pode tê-lo provocado

O Corpo de Bombeiros combate, na tarde desta quarta-feira (19), um incêndio no Parque Estadual Telma Ortegal, em Abadia de Goiás, a cerca de 23 km de Goiânia. Segundo os bombeiros, o fogo teve início por volta das 16h. Ainda não há informações sobre a proporção do incêndio ou o que pode tê-lo provocado. No momento, três viaturas combatem o fogo no local. O parque Telm...