Cidades Incêndio atinge Parque Estadual da Mata Atlântica, em Água Limpa de Goiás Corpo de Bombeiros atuou por 11 horas seguidas no combate às chamas

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam ao longo de 11 horas no combate a um incêndio na vegetação do Parque Estadual da Mata Atlântica (PEMA), zona rural de Água Limpa de Goiás, nessa sexta-feira (20). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em pastagens de fazendas da região e, por causa da baixa umidade do ar e clima seco, as chamas se alastraram com rapidez a...