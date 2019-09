Cidades Incêndio atinge o Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco Cerca de 80 bombeiros estão no local tentando apagar as chamas

Desde às 8h da manhã deste sábado (14), um incêndio atinge o Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, que fica às margens da BR-153, entre Goiânia e Anápolis. Cerca de 80 bombeiros estão no local tentando apagar as chamas. No entanto, a ventania e o tempo seco atrapalham o trabalho dos brigadistas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que alguns bambus...