Cidades Incêndio atinge o Jardim Botânico, em Goiânia Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local

Atualizada às 16h07 Duas equipes do Corpo de Bombeiros, duas da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) e uma equipe da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) atendem a uma ocorrência de incêndio no Jardim Botânico, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, nesta terça-feira (29). As chamas começaram pela manhã e os militares foram acionados por volta de 10h2...