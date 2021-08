Cidades Incêndio atinge Morro do Mendanha, em Goiânia Chamas começaram durante a madrugada desta quarta-feira (25)

Atualizada às 9h39. Um incêndio atingiu, na madrugada desta quarta-feira (25), o Morro do Mendanha, no Jardim Petrópolis, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, um primeiro foco começou por volta das 5 horas da manhã nas proximidades da Rua Himalaia. Três equipes foram enviadas para o local e as chamas foram extintas com cerca de dois mil litros de água. ...