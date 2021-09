Cidades Incêndio atinge mata próxima da Ceasa, em Goiânia, e fumaça invade BR-153 Viatura do Corpo de Bombeiros foi encaminhada para combater chamas

Um incêndio atinge uma mata próxima das Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa), no setor Jardim Guanabara, em Goiânia, na tarde desta segunda-feira (13). Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi enviada para o local. Com a proximidade da rodovia federal BR-153, a fumaça preta tem seguido na direção da pista, o que requer cuidado e atenção dos motoristas que trafeg...