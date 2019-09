Cidades Incêndio atinge mata aos fundos do Centro Cultural Oscar Niemeyer Chamas ofereciam risco para residências e foram combatidas pelo Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu, na noite desta segunda-feira (2), uma mata localizada aos fundos do Centro Cultural Oscar Niemeyer, na Vila Jardim Vitória, em Goiânia. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 20h e combateu as chamas com apoio de abafadores, bombas costais e sopradores, além de três viaturas. O fogo tomou conta de uma mata e oferecia risco para residências, m...