Cidades Incêndio atinge mata às margens da BR-153 em Aparecida de Goiânia Chamas estão na altura do Jardim Paraíso e fumaça atrapalha a visibilidade na pista

Atualizada às 16h47 do dia 12/09/2020 Um incêndio de médias proporções atingiu uma vegetação às margens BR-153, no Jardim Paraíso, em Aparecida de Goiânia. As chamas, que estão próximas da rodovia, geraram muita fumaça e atrapalharam a visibilidade na pista. Recomendou-se aos motoristas que passaram pelo trecho, que redobrassem a atenção. Uma viatura do Corpo de Bom...