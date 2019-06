Cidades Incêndio atinge loja de suplementos alimentares em Aparecida de Goiânia As chamas se concentraram na parte administrativa da loja, informou o Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu uma loja de suplementos alimentares no setor Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, no início da noite dessa sexta-feira (21), relatou o Corpo de Bombeiros. A corporação informou que as chamas se concentraram na parte administrativa da loja e, uma grande parte da área, onde estavam o estoque de produtos foi guarnecida e protegida das ch...