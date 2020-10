Cidades Incêndio atinge loja de produtos agropecuários em Goiânia Uma equipe está no local e realiza o trabalho de rescaldo

Um incêndio, nesta quinta-feira (8), atingiu uma loja de produtos agropecuários, que fica na Avenida Castelo Branco, no Setor Rodoviário, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 22 horas. Não houve vítimas. Segundo a corporação, a equipe ainda está no local fazendo o rescaldo. Até o momento é desconhecida à origem das chamas. Por co...