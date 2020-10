Cidades Incêndio atinge indústria de papelão em Aparecida de Goiânia Chamas já foram controladas e bombeiros realizam o trabalho de rescaldo

Uma indústria de papelão pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (7) Rua X4, no Setor Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia, na região Metropolitana da Capital. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham no local desde as 3 horas da manhã. Não houve vítimas. O proprietário da empresa fala que o prejuízo é em torno de R$ 1 milhão. O fogo já foi controlado, e agora ...