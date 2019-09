Cidades Incêndio atinge Hospital no Rio, e deixa ao menos 11 mortos Curto-circuito em gerador pode ter provocado chamas. Em frente ao prédio, colchões foram espalhados para dar assistência aos pacientes, que foram retirados às pressas

Um incêndio atingiu o Hospital Badim, na Rua São Francisco Xavier, no Maracanã, na zona norte do Rio, na noite desta quinta-feira, 12, e deixou pelo menos 11 mortos. O hospital informou que um curto-circuito no gerador do prédio 1 do hospital provocou o início das chamas, que espalhou fumaça para todos os andares do prédio antigo. A identificação das vítimas só pod...