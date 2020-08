Cidades Incêndio atinge hospital em Brasília; veja Um grande volume de fumaça sai dos andares superiores do prédio, que fica na Asa Sul, região central da capital federal

Um incêndio atinge na manhã deste sábado (29) o hospital privado Santa Luzia, um dos maiores de Brasília. Um grande volume de fumaça sai dos andares superiores do prédio, que fica na Asa Sul, região central da capital federal. O hospital integra a Rede D’Or São Luiz. De acordo com imagens gravadas e postadas nas redes sociais, o fogo atinge os andares superiores do pré...